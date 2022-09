Dow Jones langes 2022. aasta uuele madalaimale tasemele

USA 2-aastase riigivõlakirja tootlus tõusis 4,212%-ni, mis on uus mitme aasta kõrgeim sulgemiskurss. Kõnealune tootlus on baromeeter, mis näitab ootusi föderaalse intressimäära suhtes, mida Föderaalreserv tõstis sel nädalal kolmveerand protsendipunkti võrra. Samuti prognoosib Fed kõrgemat intressimäära, kui turg oli oodanud, püüdes vähendada inflatsiooni majandusnõudluse vähendamise kaudu.

Investorid põgenevad Suurbritanniast

Ühendkuningriik on käivitamas uut majanduse elavdamise kava, mis läheb paari järgmise aasta jooksul maksma kümneid miljardeid naelu. ÜK rahandusminister Kwasi Kwarteng kavatseb muu hulgas vähendada tulumaksu ja tühistada ettevõtte tulumaksu tõstmise kava. Selle eesmärk on stimuleerida kulutusi oma majanduses, mis on Inglismaa keskpanga sõnul juba praegu majanduslanguses, mis on tingitud energiahindade tõusust.