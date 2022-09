Nafta ja aktsiad kukuvad käsikäes

USA aktsiaturu eeskuju on nakkav. Ühendriikide peamised indeksid kukkusid 1,6–1,8 protsenti. Euroopas lõppes reede 2–2,5-protsendise kukkumisega. Aasias kukkus täna Jaapani aktsiaturg 2,7 protsenti, Austraalia 1,6 protsenti, Hongkong 0,8 protsenti ja Hiina 0,2 protsenti.

Eriti kõvasti said pihta Jaapani ja Korea autotootjate ja Austraalia kaevandajate aktsiad, kuna need on väga tsüklilised aktsiad.