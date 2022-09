Täna algas DelfinGroupi aktsiate märkimisperiood

DelfinGroup on alates 2010. aastast olnud igal aastal kasumlik, tagades ka püsivalt kõrged kasvumäärad. Vaatamata turusituatsioonile on ettevõttel esimene börsiaasta olnud väga stabiilne. DelfinGroupi investoritele tagab regulaarset tulu ettevõtte Balti turule unikaalne dividendipoliitika - igas kvartalis on aktsionäridele dividendidena makstud vähemalt 50% ettevõtte kasumist ning seda praktikat plaanib ettevõte jätkata. Lisaks makstakse ka iga-aastaseid dividende. Alates 1. jaanuarist 2022 on ettevõte teinud neli dividendimakset, kokku ligi 4 miljoni euro eest ehk 0,0879 eurot aktsia kohta. Lisaks on sel aastal kavas veel kaks dividendimakset.