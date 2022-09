Punktide Technologies pea neljakordistas poolaasta kahjumi

IPO raames emiteeriti mai lõpus 176 378 aktsiat ja kaasati 793 700 eurot. Ettevõtte aktsiakapital suurenes 215 000 euroni. Ettevõtte põhiline eesmärk investeerimisel sel aastal on täiustada uut kodulehte ja võtta nime Punktid asemel kasutusse nimi Marketplace, samuti plaanitakse palgata täiendavat tööjõudu laienemiseks.

Punktid Technologies AS-i eesmärk on koondada kogu Punktid Grupi tegevus ühe emaettevõtte alla. Punktid Technologies AS-i tütarettevõtte Gamekeys OÜ tegevusalaks on arvutimängude ja erinevate kinkekaartide digitaalne vahendamine läbi Punktid platvormi. Teine tütarettevõtte HVK Business OÜ tegevuseks on hulgikaubandus seoses mängude ja mängukoodide müügiga ja Punktid platvormi arendamine.