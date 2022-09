Finantsinspektsioon leidis Coop Panga riskijuhtimises puudusi

Kohapealse kontrolli eesmärk oli hinnata, kuidas pank on juhtinud krediidi-, likviidsus- ja IT riski. Kontrollimiseks võeti panga tegevus perioodil 30. september 2020 kuni 30. september 2021. FI tuvastas ameti teatel puudujääke kõikides kontrollitud valdkondades, millest olulisemad olid panga krediidiriski juhtimise ja kontrolli valdkonna puudused, mis olid seotud juriidiliste isikute krediidianalüüsi ja riski hindamise protsessidega, laenude klassifitseerimisega, võlahalduse protsessi ning allahindluste moodustamise metoodikaga.

Coop Pank AS ja Coop Finants AS on panga kinnitusel ettekirjutuses väljatoodud puudustest tänaseks mitmed juba kõrvaldanud, täiendades sise-eeskirju ja protseduurireegleid. Finantsinspektsiooniga kooskõlastatuna on välja töötatud ka aja- ja tegevuskava allesjäänud puuduste kõrvaldamiseks.