Eestlased tahavad ikka kõige rohkem kinnisvarasse investeerida

Swedbanki investeerimise ja kogumise valdkonna juht Siim Uusma sõnul on üle-eestilise uuringu tulemustest näha, et inimeste suurenenud huvi rahatarkuse ja investeerimise järele on jõudnud järjest enam tegudesse.

«Kui veel kaks aastat tagasi oli säästukonto kasutajaid 31 protsenti, siis tänavu ulatus see juba 43 protsendini. Võrreldes eelmise aastaga on uuringu järgi kõige kiiremini kasvanud aktsiatesse ja investeerimisfondidesse investeerijate osakaal, mõlemad ligi viie protsendi võrra vastavalt 21 ja 14 protsendini elanikkonnast,» selgitas Uusma.

Viimase kahe aastaga on jõudsalt esile kerkinud krüptovaluutadesse investeerimine. Uuringu põhjal on viimase aasta jooksul teinud krüptoinvesteeringuid 14 protsenti vastajatest, mis on samas suurusjärgus investeerimisfondide ja kinnisvarainvesteeringutega.

«Üldistatult saab uuringust järeldada, et säästukonto ja pensioni kolmanda samba investeeringuid eelistavad rohkem naised ning aktsiatesse ja krüptosse rohkem mehed,» lisas Siim Uusma.

Kõige paremaks investeerimisvõimaluseks peavad eestlased kinnisvara – tervelt 42 protsenti uuringus osalenutest peab raha paigutamist kinnisvarasse parimaks võimalikuks investeeringuks. Samuti peetakse headeks investeeringuteks raha paigutamist säästukontole, aktsiatesse, kulda ning kolmandasse pensionisambasse.

Uuringu põhjal eelistavad inimesed ülekaalukalt kasutada investeeringuteks oma kodupanka. Peamine põhjus selleks on eelkõige mugavus toimetada oma rahaasjadega ühes kohas. Selle kõrval on kasvav trend, et võrreldakse pankade investeerimisega seotud tasusid ning tingimusi. Eriti nooremate hulgas on oluline internetipanga mobiilirakenduse kasutusmugavus.

Säästmisel ja investeerimisel eelistavad inimesed jätkuvalt kõige enam Swedbanki (41 protsenti vastanutest). Võrreldes eelmise aastaga on koha võrra tõusnud teisele positsioonile LHV (27 protsenti) ning kolmandaks on eelistustes langenud SEB (22 protsenti).