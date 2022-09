Aktsiad kukuvad, võlakirjad jõudsid karuturule

Euro langes 0,4 protsendi võrra 0,996 dollarini. Ühendkuningriigis on nael surve all ja võlakirjaintressid tõusevad kiiresti. Dollar tõusis naela vastu 1,0655. Esmaspäeval maksis nael 1,0327 dollarit, läinud nädalal enne Ühendkuningriigi eelarveteadet maksti veel naela eest 1,13 dollarit.

Ei saa välistada, et Inglise Pank teeb erakorralise rahapoliitilise komitee istungi, kuna järgmine korraline istung on alles novembris. Sealt võib karta intressitõstmist, et neutraliseerida valitsuse kulutamiskampaaniat, mis kasvataks inflatsiooni. Samuti oleks vaja midagi ette võtta naela kukkumise pidurdamiseks. Deutsche Bank prognoosib, et novembriks võib Briti intressimäär tõusta kahe protsendipunkti võrra.