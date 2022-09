BlackRock väldib aktsiaturgu ja hoiatab investoreid, et nad teeksid sama

BlackRocki Investeerimisinstituudi strateegid ütlesid märkuses, et firma väldib «enamikke aktsiaid», kuna rahapoliitika kujundajad alahindavad võimaliku majanduslanguse tõsidust, mis võib järgneda agressiivsetele intressimäärade tõstmistele, vahendab Yahoo Finance.

«Paljud keskpangad, nagu ka Fed, keskenduvad endiselt ainult survele, et viia alusinflatsioon kiiresti tagasi 2%-ni, tunnistamata täielikult, kui palju majanduslikku valu see tootmispiirangute poolt kujundatud maailmas nõuab,» kirjutas Jean Boivini juhitud meeskond märkuses. «Oleme taktikaliselt alakaalus arenenud turgude aktsiates ja eelistame krediiti.»

BlackRocki sõnum tuleb keset karmi langust aktsiaturgudel, mille tõttu on kõik kolm peamist USA börsiindeksit langenud karuturu territooriumile. Kolmapäeva õhtuse sulgemise seisuga oli võrdlusindeks S&P 500 ligikaudu 22,80% allpool oma jaanuarikuist tipptaset, samas kui Dow oli sama aja jooksul umbes 19,7% madalamal. Tehnoloogiarohke Nasdaq on alates 2021. aasta novembris saavutatud tipptasemest langenud 31,7%.

Julm müügiperiood, mis on süvendanud kaotusi kõigis aktsiates, saabus pärast seda, kui Föderaalreservi ametnikud tõstsid eelmisel nädalal kolmandat korda järjest intressimäärasid 75 baaspunkti võrra. Esimees Jerome Powell ütles märkustes, et ametnikud on valmis majanduse languse üle elama vastutasuks hinnastabiilsuse taastamise eest.