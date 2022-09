Nafta hind rallib orkaani tagajärjel

New Yorgi börsil kerkis toornafta tehingute hind 4,6 protsenti ja sulgus tasemel 82,15 dollarit barreli eest, mis on suurim päevane tõus alates juuli keskpaigast. Londoni Põhjamere brenti lepingute hind kerkis 3,5 protsenti 89,32 dollarile barrelist.

Nafta hind tõusis kolmapäeval murede tõttu, et orkaan Ian mõjutab tootmist Mehhiko lahes ning märkimisväärne osa Mehhiko lahe naftatootmisest on juba peatatud. Umbes 11% avameretoodangust on tormi möödumise ajaks suletud, selgus teisipäeval avaldatud USA Ohutuse ja Keskkonnakaitse Büroo aruandest.