Wall Street katkestas kuuepäevase languste seeria

Inglismaa keskpank teatas, et ta ostab pikaajalisi Briti võlakirju, et taastada finantsstabiilsus turgudel, mida uue Londoni valitsuse eelarvepoliitika on kogu maailmas raputanud. Need sammud aitasid turgudel korvata hiljutisi kaotusi, mis olid tingitud Ühendkuningriigi finantsturgude ebastabiilsusest.