Miljardärist investor ennustab krahhi

«Ma oleksin jahmunud, kui meil ei oleks 2023. aastal majanduslangust,» ütles Stanley Druckenmiller kolmapäeval CNBC konverentsil New Yorgis, lisades, et ta ei välista «midagi äärmiselt halba», vahendab Bloomberg.

Tema sõnul on probleemiks 30 triljoni dollari suurune kvantitatiivne lõdvendamine, mis kestis 10 aastat ja viis praeguse olukorrani, lisades, et Föderaalreserv oleks pidanud juba ammu lõpetama kerge rahapoliitika. «Kui sul on nii kaua aega vaba raha ja võlakirjade ostmine, tekitab see halba käitumist,» ütles ta.

Föderaalreservi poliitikakujundajad «on pannud end ja riigi ning eelkõige riigi kodanikud kohutavasse olukorda,» ütles Druckenmiller hilisemas intervjuus Bloombergile. «Inflatsioon on tapja. Pikaajalise tööhõive maksimaalseks suurendamiseks on vaja stabiilseid hindu.»

Inflatsiooni ohjeldamine on praegu keerulisem kui 1980ndatel, kui Fedi esimees Paul Volcker tõstis inflatsiooni ohjeldamiseks intressimäärasid, sest «majandus ei olnud kaugeltki nii võimendatud ja me ei olnud veel kogenud varamulli,» ütles ta.

S&P 500 indeks on sel aastal langenud üle 20%, nagu ka paljud Euroopa ja Aasia indeksid. Dollar on enamiku peamiste valuutade suhtes tugevnenud, kusjuures Briti nael on USA valuuta suhtes saavutanud rekordiliselt madala taseme.

Druckenmiller ütles, et ta on aktsiaid lühikeseks müünud, hallates portfelli, mis on alates 5. jaanuarist olnud vahemikus 0% kuni 20% lühikeseks müüdud. Samuti on ta teeninud raha sel aastal valuutatehingutega ning USA, Ühendkuningriigi ja Euroopa intressimääradega.

Ta ennustas, et aktsiaturg on kümne aasta pärast suhteliselt sarnasel tasemel kui praegu. Isegi siis saab tema sõnul raha teenida.

Ta on näiteks biotehnoloogia suhtes optimistlik ja ütles, et on Eli Lilly & Co. uue diabeedi ja Alzheimeri tõve ravimi tõttu pikaajalises positsioonis. Ta ütles ka, et krüptovaluutad võivad kasu saada, kui usaldamatus keskpankade vastu kasvab.