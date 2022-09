Hagen Bikesi aktsionärid otsustasid teha töötajatele kingituse

«Optsioonide realiseerimise hind oli jäänud selliseks juristide dokumentides nende apsaka tõttu ja nüüd parandame seda,» kommenteeris Hagen Bikesi asutaja Kaspar Peek. «Mõte on, et esimesed töötajad peaks saama optsioonid kätte staaži pealt, mitte omama selleks suuri sääste, et need lunastada ja siis tunda suurt survet need kohe rahaks teha.»