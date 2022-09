Saunum Group neljakordistas kahjumi

2022. aasta esimese poolaasta kahjum on planeeritust suurem, mille põhjuseks on peamiselt sisendhindade kasv ning planeeritud müügiprognoosist kõrvalekaldumine, teatas kompanii.

Ebakindlus makroökonoomilisel ning geopoliitilisel tasandil on mõjutanud ka saunatoodete sektori kasvutempot. Suurimateks väljakutseteks on olnud metalli- ja tootmishindade olulised kõikumised, mis omakorda on esmalt mõjutanud brutomarginaali ning lõpuks ka seadmete väljamüügihinda.