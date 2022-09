PALJU ÕNNE! ⟩ Harju Elekter peab börsil oleku sünnipäeva

Harju Elekter oli üks esimestest ja vähestest 90ndatel börsitegevust alustanud Eesti ettevõtetest, kelle börsielu on tänaseni stabiilne. Enamik samal ajal alustanud siinsetest börsiettevõtetest on tänaseks denoteeritud.

Ta lisas, et 25 börsiaasta jooksul on kontsern käivet kasvatanud 22 korda ning ettevõte turuväärtus on suurenenud peaaegu 10 korda.

Ta nentis, et viimase viie aastaga on aktsionäride arv peaaegu viiekordistunud. Üle 80% Harju Elektri aktsiaomandusest kuulub Eesti aktsionäridele. «Stabiilselt suur aktsionäride hulk näitab, et Harju Elekter on investeerimisportfellis usaldusväärne ja kindel. Eriti rõõmustab meid, et ettevõte on saanud igal aastal kogu börsil noteeritud aja jooksul maksta aktsionäridele dividende,» rõhutas Atso.