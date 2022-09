Bercman sõlmis edasimüügilepingu laienemiseks Ühendkuningriigis

Raamleping on sõlmitud aastateks 2022–2024 ning selle kohaselt saab Clearview kaheks aastaks õiguse esindada Bercmani Ühendkuningriigi territooriumil. Clearview tegutseb selle nimel, et kasvatada Bercmani nutikate ohutussüsteemide müüki kohalikul turul. Raamlepingus ei ole ette nähtud fikseeritud eelarve- või müügimahte, teatas Bercman börsile.

«Lähiajal saadame selle lepingu raames juba välja kolm nutika ülekäiguraja seadmekomplekti, mis paigaldatakse Šotimaale Glasgow piirkonda. Oleme Clearviewga suurepäraselt alanud koostöö raames kaardistanud sealse turu potentsiaali. Ainuüksi Šotimaal on 32 valitsuspiirkonda, kus kohalike omavalitsuste tasandil on eraldatud eelarvelised vahendid ülekäiguradadele nutikate süsteemide paigaldamiseks,» märkis Bercman Technologiesi juhatuse esimees Mart Suurkask.

Lisaks on ettevõte Suurkase sõnul alustanud Clearviewga tööd selle nimel, et muuta Bercmani nutikate ohutussüsteemidega turvalisemaks teatud tüüpi ülekäigurajad, mida Ühendkuningriigis on kokku 1,2 miljonit tükki. «Sealsel turul ootavad meid kindlasti väga põnevad arengud ja ootame sealt kiiret kasvu,» lisas ta.