Saunumi käive vähenes

«Keriste, automaatika ja sisekliimaseadmete müügitulemusega eksportturgudele võime rahule jääda. Eksportturgude müügimaht oli sarnane mullusega võrreldes. Müüsime kokku 12 turule (Saksamaa, Poola, Ukraina, Leedu, Slovakkia, Soome, Jaapan, Malaisia, Itaalia, Ungari, Bulgaaria, UK). Peamine tagasiminek oli keriste müügis Eesti turule,» ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal.

«Keriste müük lõppklientidele on viimastel kuudel aasta võrdluses ainult natuke kukkunud. Eesti käibelanguse peamiseks põhjuseks on edasimüüjate soov tavapärast laovaru olulisel määral vähendada. Kõik on ettevaatlikud. Uue olukorraga tuleb arvestada meil tootmisplaane tehes ning edasimüüjatel klientidele tarneaegasid lubades,» lisas Lindal. «Saunaehituses suudame aasta viimases kvartalis kindlasti senise parima tulemuse pakkuda.»

«Üleüldine majandusolukord on hetkel arusaadavalt ärev ja ebamäärane. Näeme, et konkurendid on alates teisest kvartalist käibenumbrites kaotanud või äärmisel juhul oma prognoose oluliselt alla toonud. Saunum on samuti pidanud 2022.aasta esialgselt seatud plaane korrigeerima – seda nii tulude, aga ka kulude poole pealt. Septembri keskel toimunud nõukogu ja juhatuse ühiskoosolekul otsustati, et likviidsusriski vältimiseks vähendab ettevõte turundus- ja püsikulusid selliselt, et ettevõtte kuine kulubaas väheneb kuni 35%. Muuhulgas otsustati septembri lõpus koondada 6 töötajat. Tootearenduste ja innovatsiooniprojektide eelarvet korrigeeriti alla siiski kõigest 4%. Uue generatsiooni keris ning automaatika «Saunum Leil 1.1» arendused jätkuvad täistuuridel,» võttis Lindal septembri peamised otsused seoses ettevõtte kulude kärpimisega kokku.