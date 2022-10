Ravimifirma Molner kavatseb IPO-ga kaasata miljon eurot

Molner arendab ravimeid USA ja Kanada turule ning ravimeid töötab välja Mustamäel Tehnopolis tegutsev teadus- ja arendustiim. «Töötame välja geneerilisi ravimeid, et leevendada vastavate toodete puudujääki turul. Molneri fookus on nõudluse rahuldamisel USA-s ja Kanadas, kuna seal asuvad maailma suurimad ravimiturud,» ütles J. Molner ASi asutaja ja tegevjuht Jason Grenfell-Gardner.

Molner keskendub keerulisematele geneerikutele ning ei tegele seetõttu tablettide ja kapslite arendusega. Arenduse fookuses on dermatoloogias kasutatavad paiksed ravimid ning steriilsetest ravimivormidest haiglates kasutatavad viaalidesse ja ampullidesse pakendatud süstelahused. Ravimite tootmiseks kasutab Molner lepingulisi partnereid.

Molneri nime all tegutseb kolm tütarettevõtet: J. Molner Company OÜ Eestis, J. Molner Company Inc. Kanadas ning J. Molner Company LLC USA-s. Kokku töötab neis ettevõtetes ligi 20 töötajat.

Valdusettevõte Molner asutati 2020. aastal ning selle aluseks oli USA ravimiettevõtte Teligent 2015. aastal Tallinnase rajatud laboratoorium. 2020. aastal lõpetas Teligent pandeemiast tingitud raskuste tõttu tegevuse Eestis ning loodi J. Molner Company. Molneril on Eesti Ravimiameti tootmise tegevusluba nr 876.

IPO tulu on vaja selleks, et värvata uut personali, kiirendada uute toodete turuletulekut, mille seas esimesed ravimid Molneri kaubamärgi all 2023. aasta esimeses pooles, ning tõsta laboratooriumi võimekust.