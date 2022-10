Coop Pank küsib kasvuks lisakapitali ja emiteerib uusi aktsiaid

Eesmärk on kaasata panga kasvuks ligi 15 miljonit eurot, kuid aktsiate pakkumishinna määramise ja nõudluse selgumise järel saab kaasatavat raha suurendada 20 miljoni euroni.

Uute aktsiate märkimisel eelistatakse panga ligi 30 000 praegust aktsionäri, kellele on garanteeritud uute aktsiate omandamise eesõigus vastavalt osalusele. Eelisõigusega aktsionäride nimekiri fikseeritakse vahetult enne emissiooni algust.

Coop Panga suurimad aktsionärid Coop koos kohalike ühistutega, Capital Milli gruppi kuuluv CM Capital ja ettevõtja Andres Sonn ning panga juhatuse liikmed on andnud garantii märkida uusi aktsiaid emissiooni baasmahust ligi 60% ehk kogumahus vähemalt 8,5 miljonit euro eest.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et aktsiakapitali suurendamisega tahab pank olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule. «Pakkumise hind, ajakava ja muud tingimused avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Töötame selle nimel, et viia aktsiapakkumise läbi veel selle aasta jooksul,» märkis Rink.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 136 100 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.