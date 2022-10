Credit Suisse: muretsemiseks pole põhjust, aga aktsia kukkus 10%

Credit Suisse’i juhatuse esimees Ulrich Koerner kirjutas läinud nädalal kirjas töötajatele, et pangal on kapitali ja likviidsusega hea seis.

Nädalavahetust sisustasid Credit Suisse’i juhatuse liikmed sellega, et kinnitasid suurklientidele, tehingupartneritele ja investoritele, et likviidsuse ja kapitaliga on hea seis, kirjutas pühapäeval FT.