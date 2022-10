Tallinna börsi juht: Harju Elekter on ainus ettevõte, kes on dividende maksnud igal aastal ja nii juba 25 aastat järjest

«Harju Elekter on olnud või on osanik või strateegiline partner paljudele ettevõtetele, kes on täna oma valdkonna tipptegijad nt PKC, Glamox, Prysmian, ABB, Skeleton ja mitmed teised edukad ettevõtted,» tõi Lehtmets välja.

Ta rõhutas et see on haruldane, et üks ettevõte on läbi aastakümnete olnud käimatõmbajaks nii paljudele teistele ettevõtetele tekitades sünergiat ja koostööd kümnete, sadade ja isegi tuhandete inimeste vahel.

Järjepidevus on edu alus

Tiit Atso tõi välja, et börsiaastate jooksul on pidevalt muutuvas majanduskeskkonnas aktsia hinnaliikumisest vaat et olulisemaks see, et Harju Elektri aktsiate näol on tegemist dividendiaktsiaga.

«Tähelepanu väärib fakt, et Harju Elektri näol tegu on Tallinna börsi kõige stabiilsema dividendimaksjaga. Nad on dividende maksnud igal aastal alates börsile tulekust ehk kokku juba 25 aastat, jätmata vahele ühtegi aastat,» kinnitas Atso juttu Tallinna börsi juht.

«Harju Elekter on igasuguse kahtluseta Tallinna börsi raudvara,» kiitis Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots.

Ots lisas, et mõistagi huvitab investoreid ka ettevõtte aktsia tootlus.

«Kui investor ostis Harju Elektri esimesel kauplemispäeval nende aktsiaid 1000 euro vääringu ulatuses ja hoidis investeeringut tänaseni, reinvesteerides sealhulgas kõik saadud dividendid, siis oleks investeeringu väärtus täna umbes 12 500 eurot,» ütles Ots lisades, et senine tipp investeeringu väärtuse osas oleks olnud umbes 22 000 eurot.

Mida toob järgmine veerandsajand

«Eesti investorkond ja investeerimiskultuur on areneda saanud vaid veidi üle 25 aasta, kuid see areng on olnud märkimisväärne. Oma suure panuse on andnud kõik need ettevõtted, kes on börsiteekonna ette võtnud,» tõdes Kaarel Ots. Tema sõnul on ka järgmised 25 aastat Tallinna börsi jaoks lootusrikkad: «Tallinna börs on oma parimas toonuses. Ettevõtteid on börsil rohkem kui kunagi varem, nad on rahvusvahelisemad ja kvaliteetse juhtimisega. Investorsuhtluse tase on aastatega suure arengu teinud, tehingutasud on madalamad, investorkultuur laiapõhjalisem, teadlikum ning professionaalsem.»