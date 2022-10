Winefortune asutas väärisveinidesse investeeriva fondi

Fondi osakute pakkumine kestab 3. oktoobrist kuni 24. oktoobrini ning osaku algväärtus on 1 euro. Tegemist on usaldusfondiga, mille maksimaalne kaasatav kapital on sel aastal 2,5 miljonit eurot, teatas Winefortune.

Kõiki veine hoiustatakse Londoni väärisveinide hoidlas Octavian, mis on ühtlasi Euroopa suurim väärisveine hoiustav ettevõte – seal kantakse hoolt üle 3 miljoni veinipudeli eest. Fondi tagatiseks olevad veinid on Octavian kindlustanud Liv-exi turuhinna väärtuses.

Winefortune'i tegevjuht ja kaasasutaja Risto Kaljurand selgitas, et fondi ekspertide tiimiga on liitunud Lätist Raimonds Tomsons, kes saavutas mõne aasta eest ka Euroopa parima sommeljee tiitli, ning Soomest Samuil Angelov, kes peab Helsingis restorani ning on rahvusvahelise sommeljeede assotsiatsiooni juhatuse liige. Meeskonnas on ka Eestis omanimelise veinitoa omanik Rein Kasela.