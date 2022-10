Turud rõõmustasid Bolsonaro tugeva esinemise üle Brasiilia valimistel

RB Investimentose strateeg Gustavo Cruz sõnul näitas pingeline võistlus, et kumbki kandidaat ei saa mandaati radikaalseks poliitikaks. «Kes iganes on võitja, ta ei saa valijatelt tühja tšekki,» ütles ta.

Bolsonaro võimaliku tagasivalimise võimalus tõstis riigikontrolli all olevate ettevõtete aktsiaid, kuna loodetakse, et need võidakse erastada, kui ta peaks saama teise ametiaja. Banco do Brasil SA aktsiad tõusid 7,6% ja naftafirma Petroleo Brasileiro SA, tuntud kui Petrobrasi eelisaktsiad kerkisid koguni 11,7%.