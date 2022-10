Bercman emiteerib 120 000 uut aktsiat, viiendik neist on märgitud

Ettevõte emiteerib kuni 120 000 lihtaktsiat õigusega suurendada pakkumist ülemärkimise korral 210 000 aktsiani. Bercmani juhatuse liikme Mart Suurkase sõnul on ettevõttel plaan kaasata avalikult 360 000 eurot (ülemärkimise korral kuni 630 000 eurot), sealjuures on viiendik kaasatavast summast juba kaetud Bercmani juhtorganite liikmete ja suuremate aktsionäride märkimisgarantiiga.

«Soovime jätkata hoogsat kasvu jõudmaks võimalikult kiiresti paljude inimesteni, et süsteemselt liiklust ohutumaks muuta ja liikluskeskkonda tulevasteks muutusteks ette valmistada,» rõhutas Bercmani juhataja, kes ettevõtte visioonina on sõnastanud eesmärgi saada eelistatuimaks partneriks targa linna lahenduste arendamisel maailmas.

Just arendamisel olevad nutika ülekäiguraja uued funktsionaalsused on need, mis pakkumise tulust plaanide kohaselt suurema osa saavad, sest samaaegselt laienemisega Euroopas on arendustiimil töös nutika ohutussüsteemi jätkuarendused.