Ärev aeg tööturul: suurkoondamist pole, aga palkamine on pausil

Kui tööturul laiemalt midagi välja tuua, siis on märgata muutust tööpakkumiste arvus. Septembris tuli neid töötukassa keskkonda 5600. «Kui aasta esimesel poolel oli väga palju tööpakkumisi, siis nüüd on hakanud nende arv langema,» ütles Kool, rõhutades samas, et see ei ole kõige madalam number sel aastal, «aga siiski pigem seal skaala alumises otsas». «Näiteks märtsis lisati koguni 9800 tööpakkumist. Samas on see suhteliselt tavaline, et märtsis hakatakse suveks inimesi värbama ja sügisel tööturg jahtub ja töötus kasvab, tundub, et läheb ka tänavu nii. Vaatasin varasemaid septembreid ka – eelmise aastaga võrreldes oli tööpakkumisi vähem ( enam kui 1000 vähem), aga olukord on siiski tööpakkumiste osas tänavu parem kui aastatel 2017 – 2020,» selgitas Kool.