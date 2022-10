Investori ülevaade: kaks valdkonda toovad raha kontole

Kui võrrelda USA ja Euroopa peamisi indekseid, võiks arvata, et USAs on olukord hullem: alates aasta algusest on S&P 500 aktsiaindeks langenud ligi 25 protsenti, Euroopa Stoxx 600 aga «kõigest» 18 protsenti. Paraku on euroinvestoritele siin halb uudis: euro on dollari vastu tänavu nõrgenenud tervelt 13 protsenti, nii et see annab nõrkust juurde.

Euroopa Stoxx 600 indeksi võitjad on olnud Rheinmetall (+84 protsenti), Itaalia torutootja Tenaris (+55 protsenti) ja Equinor (+55 protsenti). Esimene on Saksamaa kaitsetööstusettevõte ja peale seda, kui Saksamaa valitsus Ukraina sõja tuules teatas kaitsekulutuste järsust suurendamisest, on ka selle ettevõtte aktsia taevasse sööstnud. Riigid on asunud alates kevadest oma relvastuse seisukorda üle vaatama ja sellest lõikavad kasu pikki aastaid üsna külgsuunas liikunud relvatootjate aktsiad. Rheinmetalli kõrval leiab Euroopa aktsiaturgude suurimate võitjate seast ka selliste hiidude, nagu Rootsi Saabi, Prantsusmaa Thalese või Saksamaa K&S AG aktsiad. Tõsi, suur osa kaitsetööstuse ettevõtete aktsiatest on oma tänavuselt tipptasemelt allapoole tulnud.