Täna lõpeb DelfinGroupi aktsiate avalik pakkumine

LHV Pank avalikustas tänavu septembris DelfinGroupi kohta põhjaliku finantsanalüüsi, millest selgus, et grupi atraktiivsust investeeringuna võiks toetada see, et tegemist on ühe juhtiva turupositsiooniga Läti pangandusvälise tarbimislaenu pakkujaga, võimaldades kasutada piisavat mastaabisäästu. LHV hindas õiglase väärtuse vahemikku (FVR) 1,80-1,99 euroni aktsia kohta, võrreldes varasema FVR-iga 1,68-1,82 eurot aktsia kohta. LHV täismahus analüüsi saab lugeda siit.