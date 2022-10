Credit Suisse: kasutage karuturu rallit aktsiate müügiks

Andrew Garthwaite’i juhitud meeskond soovitas jääda aktsiate suhtes ettevaatlikuks, kuna rahapakkumine väheneb, aktsiad on jäänud suhtarvult kalliks ja ettevõtete tulemused kätkevad ekstreemset riski. Seetõttu võib oodata kestvat börsilangust enne põhja leidmist, kirjutab Bloomberg.

Tulevaks aastaks prognoositud ettevõtete kasumite alusel ootab Garthwaite, et USA aktsiaindeks S&P 500 võiks liikuda 3000 ja 3200 punkti vahel ehk praegusest vähemalt 13 protsenti madalamal.

«Karuturu langused on suuremad ja kestavad kauem,» kirjutas ta analüüsis.

Mõned indikaatorid viitavad sellele, et aktsiaturul võiks tulla lühiajaline tõus, kuna S&P 500 indeksi aktsiatest 88 protsenti on madalamal oma 200 päeva keskmist hinda. Tema sõnul on selliselt pessimismitasemelt toimunud kuuajased tõusud 100-protsendise kindlusega.