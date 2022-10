Aktsiatel sai jõud otsa: Euroopa börsid vajuvad

Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen tõi meedias välja, et toetab gaasile hinnalae seadmist. Hinnapiiride seadmise plussiks on see, et müüja ei saa kõrgemat hinda küsida, miinuseks aga see, et sel juhul võib müüja üldse mitte müüa ning tekib gaasinappus. Täna avaldatud intervjuus rääkis Eesti Gaasi juht Margus Kaasik, et praegu pole Euroopas gaasi puhul suuremaid tarneprobleeme seetõttu, et me maksame Aasiaga võrreldes tunduvalt kõrgemat hinda.