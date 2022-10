Tuli ära! Naftakartell piirab suures mahus naftatootmist

Bloomber kirjutab, et naftakartelli OPEC+ liikmed otsustasid täna, et piiravad tootmist 2 miljoni barreli võrra päevas. Põhjuseks on naftariikide soov, peatada nafta hinnalangus, mis viimastel nädalatel aset leidnud on. Tegu on kõige ulatuslikuma tootmispiiranguga alates koroonakriisi algusest.

Samas rahustab Bloomberg autojuhte: tegelik tootmise vähendamine tuleb hulga väiksem kui see number näitab. Asi on selles, et juba praegu on paljude riikide naftatootmine nii-öelda lubatust väiksem, nii et edasise vähendamisega vaeva nägema ei pea. Tegelikkuses jääb piirang Bloombergi arvutuste järgi 880 000 barreli juurde päevas.

Brenti toornafta barreli hind kerkis 0,3% 92 dollarile. Eelmisel nädalal käis hind ära 82 dollari peal. Nafta hinna praeguse languse taga on üleüldine majanduslanguse hõngus maailma suurimate majandustega riikide seas.