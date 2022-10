SUUR MUUTUS ⟩ Peagi saab maksta teise pensionisambasse 2% asemel ka 4% või 6%

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus selgitas, et maksemäära tõstmine võimaldab pensionisääste kasvatada senisest kiiremas tempos. See on hea lahendus ka juhul, kui inimene on vahepeal peatanud teises sambas kogumise. Sellega hiljem uuesti alustades saab maksete suurendamisega tasandada vahepeal eemal oldud aega.