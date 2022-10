Investor Mari: jätkus kaotuseseeria, aga üks aktsia on ootamatult ellu ärganud

Kui need arvud ees on, polegi vaja väga nuputada, kes mu portfellist raha välja tassisid: need olid ikka koduturu aktsiad. Kuu kõige jõulisem langeja oli LHV aktsia, mis kaotas enam kui 8 protsenti. Ligi 8 protsenti viis portfellist ka Enefit Green, mis ongi mu kõige suurem positsioon enam kui 4000 euroga. See hoop andis kohe tunda ka. Ükski Balti turu aktsia ei suutnud selle kuu jooksul mu portfellis plusspoolele jääda.

Tegelikult oligi portfellis ainult kolm aktsiat, mis viimase 30 päevaga mingisugustki tõusu näitasid: Netflix kerkis 8 protsenti, Swedbank 4 protsenti ja Incap 3 protsenti. Hea, et Netflix on madalseisust üle saanud. Loodan, et äkki suudab ta veel kõrgemale ronida ja oma kahjumit vähendada. Aga ajad on sellised, nagu nad on: inflatsioon närib, energiakriis Euroopas süveneb ja talv on ukse ees. Eks kui rasked ajad üle elatud, küll siis aktsiad jälle tõusma hakkavad. Mul on natukene raha ka, millega tehinguid teha, täpsemalt 9429 eurot. No või mis vähe! See on umbes kolmandik portfelli mahust, mis vaikselt väärtust kaotab. Samas ei pea ma sellepärast muretsema, et kui nüüd mõni hea ostukoht veel silma hakkab, et kust ma ostuks raha saan.