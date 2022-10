INTERVJUU ⟩ Koppel: Eesti valitsuse võlakirjade intressile avaldab mõju ka Venemaa

Kallis on suhteline ja hinnanguline mõiste. Kui me vaatame siin hiljutisi intressitasemeid, siis tundub muidugi kallivõitu. Kui me vaatame seda, palju meie riigivõlakirjade tootlused on ajalooliselt näiteks Saksamaa omadest erinenud, siis muidugi tundub ka nagu kallis. Kui me aga vaatame seda, et meil on reaalintressid ikka sügaval vee all ning ei paista ka sealt niipea välja ujuvat, siis ikkagi kõige hullem ei tundu. Muidugi spekulandi hing tahaks siin pikalt ja laialt «oleksitest» rääkida, kuid mis neist enam kasu?

Arvestades seda, kui kukupaid me vähemalt võrdlustes teistega oleme, siis selline enneolematu olukorraga selgitatav veidi lõdvem fiskaaldistsipliin küll kedagi vaevalt häirib. Paljude riikide rahandusministrid ilmselt näevad igal öösel unes seda, et neil on riigivõla ja SKT suhe sama suur nagu meil. Pigem ikka on asi selles, et üldine intressitase tõusnud. Protsendike Saksamaa 10-aastasele peale ning protsendike selle eest, et meil on liiga lähedal selline naaber, kus ei saada aru, et keskaeg on läbi. Samuti ma arvan, et üldiselt ei vaadata turgudel hetkel Eurot kui sellist eriti maia näoga ning ka seetõttu võis mõne turuosalise meelest olla õigustatud soov saada veidi rohkem tootlust-