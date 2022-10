Merko Ehitus ehitab hoogsalt Vilniuse vanalinna lähedal

Uus etapp hõlmab kaheksat kortermaja 303 korteriga, mille valmimine on plaanitud 2024. aasta neljandasse kvartalisse, teatas Merko börsile.

Kuue- ja seitsmekorruselised A+ energiaklassiga kortermajad asuvad aadressil Manufakturu 7. Kõigil korteritel on rõdu või terrass ning need on varustatud soojustagastusega sundventilatsioonisüsteemiga. Parkimiskohad, panipaigad ja elektriautode laadimiskohad asuvad maa-aluses garaažis. Ühe- kuni neljatoaliste korterite suurus jääb vahemikku 26–100 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 2890 eurost.