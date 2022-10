Jälle raha läinud! Krüptorünnak viis 100 miljonit

Binance juht Changpeng CZ Zhao teatas, et häkkeritel õnnestus kätte saada 100-110 dollari väärtuses binance münti. Samas teatas Zhao, et probleem on «lokaliseeritud». Samuti ütles Zhao, et Binance «tõenäoliselt» katab kõik kahjud, mille häkkerirünnak inimestele põhjustas.