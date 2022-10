Pro Kapital võib osta hotelliettevõtte Sitsiilias

Lepinguga reserveeris Pro Kapital oma õigused soetada ettevõtte 100% osalus 12 miljoni euro eest ning alustas juriidilist ja finantsilist hindamist. Pro Kapitalil oli aega 30. septembrini, et otsustada ostu lõpuleviimine või ostust loobumine.

Kuna juriidiline ja finantsiline hindamine võttis oodatust rohkem aega, leppisid osapooled kokku, et Pro Kapitalil on aega tuleva aasta 31. jaanuarini, et otsustada ostu lõpuleviimise või ostust loobumise üle.