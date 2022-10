USA tippinvestorite kolm soovitust, kuidas majanduslangusest võitjana väljuda

USA meediakanal CNBC kirjutab, et septembris kõikusid aktsiate hinnad, kuna kardeti, et USA Föderaalreservi intresside tõstmine põhjustab majanduse seiskumise. Nüüd arvatakse, et seoses geopoliitilise olukorraga võib aktsiaturgudel saabuda pikaajaline ebakindluse periood.