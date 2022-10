Arvuteid ei osteta ja kiibitootjat AMD vaevab kasin nõudlus

Ettevõte teatas, et kolmanda kvartali käive tuleb umbes miljard dollarit varem prognoositust väiksem. AMD teatas, et kiibinõudluse kukkumine võib tulla varem oodatust palju hullem.

«Arvutiturg nõrgenes kolmandas kvartalis,» teatas ettevõtte juhatuse esimees Lisa Su pressiteates, lisades, et makromajanduslikud olud vähendasid arvutinõudlust oodatust enam.

Pöörane inflatsioon ning koduõppelt kooli ja kodutöölt kontorisse naasmine tähendab, et inimesed ei osta enam koju arvutit, nagu see oli pandeemia ajal. Kompanii kaebas, et Hiina koroonapiirangud lõid olulist Hiina turgu ning Ukraina sõda halvendas pakkumisahela probleeme, kirjutab Reuters.