Isegi sotsiaalelekter ei päästa: kõrge elektri hind viib krüptokaevandajad Eestist

Eesti krüptorahakaevandamine, mis sai suurema hoo sisse 2017. aasta paiku, on nüüdseks praktiliselt varjusurmas. Nordcoin Mining OÜ, mis kolis 2018. aastal Viru Keemia Grupi territooriumile, on täna arvutid seisma pannud. «Kuna ostame elektrit börsihinnaga, muudab see meie majandustegevuse Eestis hetkel võimatuks. Lisaks on elektri hind ja finantsturud, kaasa arvatud krüpto, täna pöördvõrdelises seoses ning see tähendab omakorda kogu sektorile paratamatult vaiksemaid aegu,» rääkis Nordcoin Miningu juht ja osanik Hermes Brambat. Ta lisas, et firma kasutab tekkinud olukorda enda infrastruktuuri konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ning vajalike investeeringute tegemiseks, et turgude taastumisel äri efektiivsust ning mahtu kasvatada.