Keeruline börsinädal pakkus kõike, nii võidurõõmu kui kaotusvalu

Tõusu käigus võisid hakata näpud sügelema kartuses, et ralli magatakse maha. Tugev tõus varasema järsu kukkumise järel kestis vaid kaks päeva. Juba kolmapäeval prooviti müüa päeva sees aktsiaturg alla, neljapäeval ja reedel võttis maad kukkumine.

Kauplejatele võib selline keskkond meeldida, kuid investoreid võib see petta aktsiaid ostma. Samas on aktsiaturg jätkuvalt karuturul ehk langustrendiga. Karuturu rallid on tavaliselt järsud ja kiired, kuid lühiajalised.