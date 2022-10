FOTOD ⟩ Prantsusmaa president soovitas inimestel vältida kütuse ostupaanikat

Prantsusmaa kütuserafineerimistehase töötajate streik on jätnud osad tanklad kütusest ilma. Kus aga on kütust, on ka pikad tankijate sabad.

Prantsusmaal streigivad naftarafineerimistehaste töölised. Seetõttu on paljudes tanklates sildid, kütus on otsas. Kus aga mootorikütust on, seal on ka pikad tankijate järjekorrad.