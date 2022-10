INTERVJUU ⟩ Luminor: kui majanduskriis kogub hoogu, tuleb raha hinna osas leevendus

Tänaseks on siiski palju muutunud. Esiteks on intressikeskkond täna hoopis teine – euro rahaturul on 10-aastase raha hind ligi 3%. Lisaks on Eesti riigi eelarvepositsiooni ja võlakoormuse väljavaated tänaseks hoopis vähem konservatiivsemad. Kahtlemata on ka siinne regioon geopoliitiliste riskide tõttu paljude globaalsete investorite jaoks praegu vähem eelistatud või hoopis välistatud. Kõike seda arvesse võttes peabki tõdema, et laenamine on Eesti riigile tänases olukorras just sellise hinnaga. Kas selline raha hind on kallis või mitte, sõltub sellest, kuidas hinnangu andja eelpool mainitud asjaolusid arvesse võtab ja milline on tema tulevikunägemus.