Raha pole maailmas otsa saanud, roosa kalliskivi osteti rekordhinna eest

Roosad teemandid on värviliste teemantide seas kõige haruldasemad ja seetõttu ka kõike väärtuslikumad.

«Silmapaistev tulemus, arvestades kallimate teemantide vastupidavust kõikuvale majandusele,» ütles 77 Diamondsi tegevdirektor Tobias Kormind Associated Pressile. «Selline varaklass nagu maailmatasemel teemandid on ajalooliselt käitunud hästi ka ebastabiilsetel aegadel. Viimase kümne aasta jooksul on mõnede maailma kõrgeima kvaliteediga teemantide hinnad kahekordistunud.»