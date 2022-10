Suurbritannia eelarvefiasko suunab tähelepanu Itaalia võlakirjadele

Giorgia Meloni ametisse astuval parempoolsel valitsusel on eelarvekavaga kiire. Kui euroala ühe suurima võlakoormusega riigi eelarve sisaldab plaani, et võtame kõvasti laenu, võib see vihastada võlakirjainvestoreid nagu andis ajendi Suurbritannia minieelarve, kus kulude katteallikas oli «võtame seinast laenuraha».

Ühendkuningriigi peaministri Liz Trussi esimeste valitsemisnädalate eelarveprogramm tõi kaasa ajaloolise võlakirjade müügisurve ja sundis Inglise Panka alustama keset rahapoliitika karmistamist uuesti võlakirjade kokkuostu.

Suurbritannia pensionifondid kasutasid finantsvõimendusega strateegiaid, mille maht on 10 aastaga kolmekordistunud 1,5 triljoni naelani. Nende löögi alla sattumine on märkimisväärne, arvestades Ühendkuningriigi valitsuse võlakirjade 2,3 triljoni naelast turumahtu. Võlakirjade hinnad kukkusid, nende tootlused kasvasid ja kodulaenude võtjatele kallinesid laenukulud, mille peale Inglise Pank sekkus turule. Ekslikult on seda asetatud rahapoliitika konteksti, kuigi tegemist on finantsstabiilsuse säilitamise meetmega.

«Suurbritannias juhtunul on väga selge sõnum Euroopale,» ütles Federated Hermesi portfellihaldur Orla Garvey Bloombergile. «Itaalia eelarve võetakse veel suurema jälgimise alla.»

Võimalik Itaalia valitsuse võlakirjade kasvav kõikuvus võib avaldada olulist mõju Euroopa Keskpangale, kes tõstab inflatsiooniga võitlemiseks intressimäära. Juba kõlavad üleskutsed, et keskpank lükkaks edasi oma bilansimahu vähendamise, mis lööks Itaalia võlakirju.