OPEC+ naftatoodangu kärpeotsus halvendas veelgi suhteid Valge Maja ja Saudi Araabia kuningliku perekonna vahel.

Valge Maja pingutas kõvasti, et tootmise kärbet ei tuleks. USA president Joe Biden loodab, et bensiin ei kalline enne vahevalimisi.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on väga hea, et OPECi maad on võtnud erinevalt USAst vastutuse tasakaalustatud ja plaanitud töö raames.

«Otsus vähemalt tasakaalustab USA põhjustatud kaost,» ütles Peskov.

USA rahandusminister Janet Yellen ütles, et OPECi naftatoodangu kärbe ei aita maailma majandust ja on ebamõistlik, kirjutas Financial Times.

Peskov ütles, et USA on hakanud kaotama mõju OPECi otsuste üle ja on sunnitud paiskama turule täiendavalt kütust USA strateegilisest reservist.