TextMagicu juht: müügitulu kasv ja värbamise tempo on olnud hea

Aktiivsete kasutajate arv on 9 kuuga langenud, kuna see võrdlus sisaldab palju kliente, kes liitusid koroonakriisi ajal lühiajalise teenuse kasutajatena ja enam teenust ei kasuta. Kvartali võrdluses aktiivsete kasutajate arv kasvas.

Välised tegurid on ka sel aastal ettevõtte kasvu toetanud. Nii nagu koroonakriis andis tugeva tõuke tulemustele, on ka sel aastal ettevõtte tulemusi mõjutanud valuutakursside muutused, eelkõige USA dollari tugevnemine. Tänavune positiivne mõju on kokku 868 000 eurot. Kolmandas kvartalis püsis vaba rahavoog endiselt tugevana. Kvartali keskmine igakuine vaba rahavoog oli umbes 350 000 eurot.