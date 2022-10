Inglismaal müüdi oksjonil uskumatu kuldmündiaare, mis teenitud Läänemere-kaubandusega

Leid koosnes enam kui 260 kuldmündist, mis on pärit kuningas James I ajast kuni kuningas George I ajani. Mündid on dateeritud 1610–1727. Selline sääst tähendas omal ajal tänases vääringus umbes 100 000-naelast varandust.

On üpris kindel, et mündid kuulusid 1694. aastal abiellunud Joseph ja Sarah Fernley-Maistersile. Tegemist oli 16.–18. sajandi Hulli piirkonna ühe kõige mõjukama kaupmeeste suguvõsaga, kes teenisid varanduse, vahendades Läänemere piirkonnast rauamaaki, puitu ja sütt. 1700ndate alguses olid mitmed perekonna esindajad parlamendisaadikud. Joseph kauples ka kinnisvaraga.

Kui mündid leiti, siis tahtis Briti kuningakoda kohe seda omistada vastavalt 1996. aasta aarete seadusele. See ütleb, et kui vähemalt kaks leitud kullast münti on 300-aastased või vanemad, siis on tegemist arheoloogilise aardega. Lõpuks kuulutati mündid siiski lihtsalt leiuks ja tagastati õnnelikele anonüümsetele leidjatele, sest muuseumil puudus müntide vastu huvi.