Pimco: aktsiad kukuvad, ostke lühiajalisi võlakirju

Teisteks potentsiaalselt atraktiivseteks investeeringuteks on tema sõnul valitsuse garantiiga hüpoteekvõlakirjad ja suure positiivse rahavooga ja dividendikasvu pakkuvate ettevõtete aktsiad, kirjutab Bloomberg.

Ta prognoosis, et tänavu 24 protsenti kukkunud S&P 500 indeksil on veel langeda 10 protsenti, et jõuda aasta lõpuks 3250 punktini.