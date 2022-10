DelfinGroupi aktsiaid märkis avalikul pakkumisel ligi 900 investorit

Nii, nagu eelmisel aastal esmase avaliku pakkumise (IPO) ajal, oli kõige suurem huvi Eesti investoritel. Oksjonil osalejatest 74 protsenti olid Eestist, 23 protsenti Lätist ja 3 protsenti Leedust. Pärast arveldamist on avalikus ringluses enam kui 15 protsenti DelfinGroupi aktsiatest.

«Saavutasime avalike pakkumiste põhieesmärgi: aktsionäride arv kasvas, paraneb aktsiate likviidsus turul ning täidetakse Nasdaqi nõuded vabalt kaubeldavatele aktsiatele. Kuigi pakkusime rohkem aktsiaid, kui lõpuks müüdi, on tulemus positiivne ja sellest võidavad kõik aktsionärid,» märkis DelfinGroupi nõukogu esimees ja asutaja Agris Evertovskis.

Paljutõotav dividendipoliitika

DelfinGroup maksab investoritele regulaarset tulu. Igas kvartalis on aktsionäridele dividendidena makstud vähemalt 50 protsenti ettevõtte kasumist ning seda tava plaanib ettevõte jätkata. Lisaks makstakse ka iga-aastaseid dividende.

Tänavu jaanuarist alates on ettevõte teinud viis dividendimakset, kokku ligi 4,6 miljoni euro eest ehk 0,1013 eurot aktsia kohta. Lisaks on sel aastal plaanis veel üks dividendimakse.

DelfinGroup on alates 2010. aastast olnud iga aasta kasumlik. Ettevõtte selle aasta esimese poolaasta müügitulu oli ligi 16,1 miljonit eurot, mis on 34,8 protsenti rohkem kui 2021. aasta samal perioodil. Seega kasvas DelfinGroupi puhaskasum 61,4 protsenti, ulatudes 2,6 miljoni euroni.

AS DelfinGroup on finantsteenuste ettevõte, mis asutati 2009. aastal ning tegutseb Banknote ja VIZIA kaubamärgi all. Ettevõte pakub tarbimis- ja pandilaene, pensionäridele mõeldud laene, «osta kohe, maksa hiljem» laenu, kasutatud kaupade müüki nii veebis kui ka esindustes.