LHV investeering Ühendkuningriigis likvideeritakse, pank saab kahjumi ja tahab välja osta laenuäri

LHV Groupil on hetkel Bank Northis finantsinvesteeringuna 9,3% suurune osalus. Bank North sai Ühendkuningriigi finantsjärelevalvelt pangalitsentsi piirangutega, mille järel sisenes ettevõte 2021. aasta III kvartalis nn mobiliseerimisfaasi. See faas kestab tavapäraselt 12 kuud, mille jooksul on uutel pankadel võimalik lõpule viia organisatsiooni rajamine ja panga täielik kapitaliseerimine.

«Ettevõtete finantseerimine on olnud LHV Groupi põhitegevus alates LHV Panga loomisest. Bank Northi senine tegevus tõestas, et ettevõtete laenude nõudlus Ühendkuningriigis on tugev ning lihtsa ja kiire otsustusprotsessiga on võimalik kasvatada laenuäri ka uuel turule tulijal. Bank Northi tugevusteks on olnud konkurentidest kiirem laenuprotsess, kohalik fookus ja suurepärane suhe laenumaakleritega. Ettevõtete laenuäri ühtib LHV UK strateegia ja äriplaaniga, mis näeb ette senise tegevuse laiendamise järgmisena ettevõtete laenuturule, võimaldades seniseid plaane oluliselt kiirendada. LHV UK plaanib jätkata müügiga läbi olemasolevate maaklerite, samuti plaanib LHV UK jätkata füüsilise kliendikontoriga Manchesteris. Ühendkuningriigis ei ole LHV suuruse panga jaoks küsimus mitte laenunõudluses, vaid nõudluse rahuldamiseks piisava kapitali olemasolus,» kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. «LHV UK plaanid Ühendkuningriigis tuginevad kolmele valdkonnale, milleks on pangateenused finantsvahendajatele, laenud ettevõtetele ja teenused e-kaupmeestele. Hetkel on LHV UK keskendunud pangalitsentsi saamisele. Ettevõtete laenude väljastamiseks peab LHV UK registreerima ennast ka Annex 1 finantsinstitutsioonina.»