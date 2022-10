Alkoholitootjate aktsiad kukuvad, Hiina võib hakata joomisega võitlema

Mitmed Hiina ametnikud rääkisid Bloombergile, et nad ei tea midagi plaanist kehtestada kogu riigis väljaspool tööaega alkoholi tarbimise piirang. Seni on alkoholisektor saanud pihta president Xi Jinpingi korruptsioonivastase võitluse kampaaniast, millega tahetakse piirata ametnike kulutusi ja laristamist meelelahutusele.

«Investorid on väga häiritud ja mis tahes kuulujutt võib kaasa tuua müügilaine,» ütles EFG varahalduse fondijuht Daisy Li Bloombergile. Analüüsimaja Jeffries analüütikud kirjutasid, et on oht, et kui keeld kehtestatakse, laieneb see ka mitteametnikele.